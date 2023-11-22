Моор в своем послании рассказал об исполнении поручения Владимира Путина

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе выступления с ежегодным посланием "О положении дел в Тюменской области" рассказал, как выполняется поручение президента России Владимира Путина по строительству второй объездной автодороги, передает корреспондент Накануне.RU.

"В этом году на встрече с президентом нашей страны Владимиром Путиным мы обсуждали строительство Южного обхода города Тюмени. Да, проект трудный, капиталоемкий, но мы уверенно двигаемся вперед, выполняя поручения лидера страны. И уже завершаем подготовку проектной документации", — сообщил Александр Моор.

Южный обход станет частью масштабного дорожного проекта второй объездной дороги — вокруг наиболее активно разрастающихся южной, юго-западной и западной частей города и примкнет к существующему объездному кольцу.

Это дорога от развязки, которая находится на дороге Тюмень – Боровский за ТЭЦ-2, должна будет пересечь Червишевский тракт и выйти на Московский тракт в районе деревни Посоховой. Общая протяженность составляет примерно 21 километр.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта составит около 20 миллиардов рублей

Ожидается, что проектная документация будет готова до конца текущего года.