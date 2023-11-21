Транскавказская магистраль и Военно-Грузинская дорога закрыты из-за непогоды

Транскавказская автомагистраль и Военно-грузинская дорога закрыты для движения транспорта по метеоусловиям.

Как сообщается на сайте управления МЧС по Северной Осетии, с полуночи перекрыта дорога на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях, Военно-Грузинская дорога закрыта с 19 ноября.

Ограничения на обеих трассах будут действовать до особого распоряжения, отменяющего запрет. Автомобилистам рекомендовано заранее планировать поездки и воздержаться от движения в направлениях, где действуют ограничения.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в сторону погранперехода Верхний Ларс скопилось значительное число машин, в том числе автобусы и фуры. Военно-Грузинская дорога - один из основных транспортных коридоров, связывающих с Россией не только Грузию, но и Армению.

Сотрудники МЧС, аварийные городские и районные службы находятся в режиме повышенной готовности.

По данным Росгидромета, в Северной Осетии в ближайшие сутки ожидается порывистый ветер и сильные осадки в виде дождя и снега.