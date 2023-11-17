18 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Кировской области мошенник оформил микрозаём на мобилизованного военнослужащего

В Кировской области мошенник оформил на мобилизованного военнослужащего заём в микрофинансовой организации и украл деньги с его банковской карты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД РФ.

Участник СВО более полугода не использовал свою сим-карту, к которой были привязаны аккаунты соцсетей, мессенджеров и Госуслуг. Оператор сотовой связи продал его номер телефона другому абоненту, который воспользовался ситуацией и получил неправомерный доступ к аккаунтам и личным кабинетам бывшего пользователя. Злоумышленник оформил на военнослужащего заём на сумму 12 тыс. руб., и украл с его банковской карты 4 тыс. руб.

Подозрительную активность в соцсетях заметила жена участника СВО и обратилась в полицию.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями установили личность подозреваемого. Он был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 158, 159 и 272 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также его проверяют на совершение аналогичных преступлений.

Теги: мошенник, микрозаём, мобилизованный, оператор, соцсети


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