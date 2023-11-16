На Урале экс-сотрудница банка похитила со счета пенсионера 1,5 млн рублей
На Среднем Урале перед судом предстанет бывшая сотрудница банка. Женщину обвиняют в хищении денег пожилого вкладчика.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце 2022 года ведущий операционист отделения одного из банков Березовского узнала о наличии крупных накоплений на счету престарелого жителя города. Сотрудница выяснила, что пенсионер в силу возраста и состояния здоровья уже социально не активен, в банк давно не обращался и самостоятельно туда вряд ли явится.
В голове 42-летней женщины быстро созрел план. В феврале 2023 года от имени пенсионера она изготовила заявление о выдаче банковской карты и открытии нового счета. В заявлении аферистка поставила якобы его подпись. Привязав к карте подконтрольный абонентский номер, она получила доступ к обоим счетам пожилого уральца через мобильное приложение.
Затем операционист перевела 1,5 млн рублей на счет, к которому была привязана находившаяся у нее карта. Однако в дальнейшем махинация вскрылась, было возбуждено уголовное дело.
На сегодняшний день расследование завершено. Судьбу теперь уже экс-сотрудницы банка решит Березовский городской суд.