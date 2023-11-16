На Урале экс-сотрудница банка похитила со счета пенсионера 1,5 млн рублей

16 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале экс-сотрудница банка похитила со счета пенсионера 1,5 млн рублей

На Среднем Урале перед судом предстанет бывшая сотрудница банка. Женщину обвиняют в хищении денег пожилого вкладчика.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце 2022 года ведущий операционист отделения одного из банков Березовского узнала о наличии крупных накоплений на счету престарелого жителя города. Сотрудница выяснила, что пенсионер в силу возраста и состояния здоровья уже социально не активен, в банк давно не обращался и самостоятельно туда вряд ли явится.

В голове 42-летней женщины быстро созрел план. В феврале 2023 года от имени пенсионера она изготовила заявление о выдаче банковской карты и открытии нового счета. В заявлении аферистка поставила якобы его подпись. Привязав к карте подконтрольный абонентский номер, она получила доступ к обоим счетам пожилого уральца через мобильное приложение.

Затем операционист перевела 1,5 млн рублей на счет, к которому была привязана находившаяся у нее карта. Однако в дальнейшем махинация вскрылась, было возбуждено уголовное дело.

На сегодняшний день расследование завершено. Судьбу теперь уже экс-сотрудницы банка решит Березовский городской суд.

Теги: банк, деньги, счет, пенсионер, Березовский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}