МИД РФ предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях

Армения хочет сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но одновременно делает шаги, которые наносят ущерб двусторонним отношениям с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила", — приводит слова дипломата РИА Новости.

Захарова добавила, что Москва рассматривает последние заявления и шаги армянского руководства и его внезапные попытки наладить "дружбу" с киевским режимом как звенья одной цепи.

Ранее Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не сможет принять участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Минске 23 ноября. Он "выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению".