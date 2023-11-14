Пашинян не сможет принять участие в саммите ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не сможет принять участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, Пашинян "выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению".

Ранее Пашинян заявлял о возможности выхода страны из ОДКБ, так как может посчитать организацию "недееспособной". В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва проанализирует решение Еревана о проведении учений с США, а не с ОДКБ.