Владимир Якушев на заседании Свердловского союза промышленников и предпринимателей: Индекс промышленного производства по УрФО за три квартала увеличился на 1,1%

Полпред Президента в Уральском округе Владимир Якушев принял участие в состоявшемся заседании Президиума Совета Свердловского союза промышленников и предпринимателей, сообщает пресс-служба уральского полпреда.

В начале выступления полпред поблагодарил всех промышленников и предпринимателей Урала за вклад в экономическое развитие России.

И привел цифры, согласно которым индекс промышленного производства по УрФО за январь-сентябрь увеличился на 1,1%, а обрабатывающая промышленность в УрФО по итогам года растет опережающими темпами – на 10,5%.

«Это свидетельствует о том, что мы адаптировались к новым реалиям», - сказал Владимир Якушев.

При этом, полпред заострил внимание собравшихся на двух важнейших вызовах, которые стоят перед промышленностью УрФО: дефиците кадров и инфраструктурных ограничениях.

Говоря об инфраструктурных ограничениях, полпред напомнил, что резкое сокращение взаимодействия Европы с Россией в сфере грузоперевозок развернуло грузопотоки с северо-запада на юг и восток. Также произошла переориентация спроса на иностранную продукцию Азиатско-Тихоокеанского региона, причем, как в потребительском сегменте, так и промышленно-инвестиционном секторе.

«К сожалению, возможности инфраструктуры не могут в полной мере удовлетворить заявки отправителей и получателей грузов», - констатировал полпред.

Владимир Якушев напомнил, что Глава государства уже обращал внимание, что нужно расширять действующие логистические маршруты и открывать новые коридоры перевозки грузов. «Проблема доставки грузов касается не только Урала. Это актуально для всей России», - акцентировал полпред.

Владимир Якушев считает, что в данном вопросе особое место занимает развитие Северного морского пути и доступов к нему, включая Северный широтный ход. В связи с этим полпред высказал полную поддержку проекту «Сухого порта» на территории Свердловской области.