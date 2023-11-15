15 Ноября 2023
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: uralfo.gov.ru

Владимир Якушев на заседании Свердловского союза промышленников и предпринимателей: Индекс промышленного производства по УрФО за три квартала увеличился на 1,1%

Полпред Президента в Уральском округе Владимир Якушев принял участие в состоявшемся заседании Президиума Совета Свердловского союза промышленников и предпринимателей, сообщает пресс-служба уральского полпреда.

В начале выступления полпред поблагодарил всех промышленников и предпринимателей Урала за вклад в экономическое развитие России.

И привел цифры, согласно которым индекс промышленного производства по УрФО за январь-сентябрь увеличился на 1,1%, а обрабатывающая промышленность в УрФО по итогам года растет опережающими темпами – на 10,5%. 

заседание промышленников свердловской области(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

«Это свидетельствует о том, что мы адаптировались к новым реалиям», - сказал Владимир Якушев.

При этом, полпред заострил внимание собравшихся на двух важнейших вызовах, которые стоят перед промышленностью УрФО: дефиците кадров и инфраструктурных ограничениях. 

якушев(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Говоря об инфраструктурных ограничениях, полпред напомнил, что резкое сокращение взаимодействия Европы с Россией в сфере грузоперевозок развернуло грузопотоки с северо-запада на юг и восток. Также произошла переориентация спроса на иностранную продукцию Азиатско-Тихоокеанского региона, причем, как в потребительском сегменте, так и промышленно-инвестиционном секторе. 

якушев, заседание(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

«К сожалению, возможности инфраструктуры не могут в полной мере удовлетворить заявки отправителей и получателей грузов», - констатировал полпред. 

якушев, заседение(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Владимир Якушев напомнил, что Глава государства уже обращал внимание, что нужно расширять действующие логистические маршруты и открывать новые коридоры перевозки грузов. «Проблема доставки грузов касается не только Урала. Это актуально для всей России», - акцентировал полпред. 

Владимир Якушев считает, что в данном вопросе особое место занимает развитие Северного морского пути и доступов к нему, включая Северный широтный ход. В связи с этим полпред высказал полную поддержку проекту «Сухого порта» на территории Свердловской области.

Теги: владимир якушев, промышленники, индекс промышленного производства


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