13 Ноября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Губернатор Александр Авдеев лично проверил ход работ на значимых стройках Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев совершил рабочие поездки в Суздаль, Судогодский и Собинский районы, где ведутся стройки, находящиеся под личным контролем главы региона. 

Древний Суздаль в следующем году станет особой точкой на карте России: новогодняя столица страны, 1000-летний юбиляр. Город готовится к торжествам, совершенствуя инфраструктуру во всех сферах. Вместе с новым главой администрации города-музея Алисой Бирюковой Александр Авдеев проверил, как идёт подготовка.

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

В Суздале реализуется ряд важных инфраструктурных проектов, которые значительно поднимут индекс качества городской среды. В их числе – строительство поликлиники районной больницы на улице Гоголя. На эти цели в 2023 – 2024 годах предусмотрено 512,5 млн рублей. Работы уже ведутся: завершена заделка фундамента, заканчивается заливка стен цокольного этажа и гидроизоляция наружных стен. Установлена опалубка, идёт армирование монолитных конструкций и пола первого этажа. Отставаний от графика не фиксируется.

Продолжается благоустройство Торговой площади, ремонт Торговых рядов и объектов дорожного хозяйства, строительство школы на 1200 мест в районе бульвара Всполье. Глава региона поручил строителям ускорить темп, привлечь больше кадров. 

башенный кран, стройка(2023)|Фото: avo.ru

В рамках рабочих поездок Губернатор посетил также школу в Лакинске, она готовится к открытию после реставрации и приспособления для современного использования (учебное заведение располагается в здании – объекте культурного наследия 1934 года постройки, которое простаивало последнее десятилетие). 

«Работы начаты весной 2022 года и должны завершиться этой зимой. Сейчас строители красят фасад, занимаются внутренней отделкой и благоустройством.

строители(2023)|Фото: avo.ru

Процесс идёт по графику. Готовность – 88 процентов. Открытие обновлённой школы в 2024 году позволит решить проблему второй смены в городе», – прокомментировал Александр Авдеев.

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

На финишную прямую вышло строительство канализационных очистных сооружений в деревне Вяткино Судогодского района – ещё одна острая тема «с большим прошлым»: были проблемы с недобросовестным подрядчиком, но ему нашли замену. Техническая готовность объекта – 96 процентов, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. 

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«Держим на контроле строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры. Большое внимание – Суздалю. Вопросов там ещё много. Но к лету 2024 года все работы по благоустройству должны быть закончены», – отметил Александр Авдеев по итогам поездки.

Теги: александр авдеев, социальная инфраструктура, суздаль, благоустройство


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