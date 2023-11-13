13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Супруга спикера гордумы Североуральска, скончавшегося в ДТП, умерла в больнице

Наталья Ильина, жена спикера гордумы Североуральска Виктора Ильина, покинула этот мир вслед за мужем после ДТП. Об этом в своих соцсетях сообщила депутат Североуральской гордумы Ольга Коптяева.

"Сегодня, 13.11.2023 года, ушла из жизни Ильина Наталья Владимировна, супруга Ильна Виктора Ивановича. Самый светлый, добрый и любящий человек, мой дружочек, моя милашка, Как тяжело, Боже... Мы все молились, но не смогли..." - написала Коптяева.

Авария произошла 7 ноября: на трассе случилось лобовое столкновение автомобилей, за рулем одного из которых находился Ильин. Супругу депутата также доставили в больницу. Аварию супружеская чета не пережила.

Напомним, 9 ноября в больнице Краснотурьинска сообщили, что предполагаемый виновник ДТП также находится в реанимации.

Теги: супруга, Ильин, ДТП


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