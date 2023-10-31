Челябинский аэропорт закрыли из-за непогоды

Сильный снегопад блокировал работу челябинского аэропорта им. И.В. Курчатова, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн-табло, задержаны три рейса в Москву, один в Сургут, а также самолет из Екатеринбурга.

По данным telegram-канала Ural Mash, на аэродроме в последний момент запретили вылет рейса в Москву. Сообщается, что борт уже вырулил на поле, но не получил разрешения на взлет. Спустя 40 минут людей выпустили из самолета в здание. Один рейс был перенаправлен на запасной аэродром в екатеринбург.

Также по данным регионального управления ГИБДД, закрыта часть трассы М-5.

Так, сегодня, с 20.30 ограничено движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков на участке от границы с Республикой Башкортостан до развязки на город Чебаркуль автодороги "М5 Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск.

Предварительно ограничение будет действовать до 06.00.

"Просим водителей отнестись к краткосрочным ограничениям движения с пониманием, по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 "Урал" либо перенести его на другой день. На трассы Челябинской области выведены дополнительные экипажи ДПС, на автодорогах работает спецтехника. Наряды ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения", - говорится в сообщении.