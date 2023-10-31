Челябинский аэропорт закрыли из-за непогоды

31 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Челябинская область Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Челябинский аэропорт закрыли из-за непогоды

Сильный снегопад блокировал работу челябинского аэропорта им. И.В. Курчатова, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн-табло, задержаны три рейса в Москву, один в Сургут, а также самолет из Екатеринбурга.

По данным telegram-канала Ural Mash, на аэродроме в последний момент запретили вылет рейса в Москву. Сообщается, что борт уже вырулил на поле, но не получил разрешения на взлет. Спустя 40 минут людей выпустили из самолета в здание. Один рейс был перенаправлен на запасной аэродром в екатеринбург.

Также по данным регионального управления ГИБДД, закрыта часть трассы М-5.

Так, сегодня, с 20.30 ограничено движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков на участке от границы с Республикой Башкортостан до развязки на город Чебаркуль автодороги "М5 Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск.

Предварительно ограничение будет действовать до 06.00.

"Просим водителей отнестись к краткосрочным ограничениям движения с пониманием, по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 "Урал" либо перенести его на другой день. На трассы Челябинской области выведены дополнительные экипажи ДПС, на автодорогах работает спецтехника. Наряды ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения", - говорится в сообщении.

Теги: аэропорт, непогода, трасса М-5, снегопад


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}