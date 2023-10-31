В Волгограде пенсионерка пострадала из-за взрыва гранаты у нее во дворе

71-летняя жительница Волгограда получила травмы после взрыва, предположительно, гранаты во дворе своего дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Взрыв произошел 30 октября во время благоустройства на территории частного дома в Дзержинском районе.

Сейчас выясняется, как взрывное устройство оказалось во дворе пенсионерки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске 11-летний мальчик принес в школу гранату. Он нашел ее в клумбе на улице и хотел сдать в школьный музей. Силовики забрали находку мальчика на экспертизу. Выяснилось, что это старый немецкий снаряд.