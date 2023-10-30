В сургутском аэропорту усилили меры безопасности после событий в Махачкале

В сургутском аэропорту усилили меры безопасности после событий в Махачкале.

По данным ТАСС, в усиленный режим работы переведена транспортная полиция. В Сургут самолеты из Израиля не летают, но есть рейс, связывающий с Махачкалой.

Накануне толпы жителей Дагестана искали евреев, обыскивали автомобили и перекрыли аэропорт. Произошло это на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Пассажиров успокаивал капитан воздушного судна. Он призвал их соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей, однако аэропорт закрыт на прием рейсов.

По итогам беспорядков задержаны 59 человек. Все они были доставлены в разные отделы полиции города.