На Урале осужден слесарь-маньяк, задушивший пять молодых женщин

Суд на Среднем Урале вынес приговор маньяку, убивавшему женщин в 2000-е годы. Его надолго отправили в колонию.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 44-летний местный житель Михаил Незнамов. Как показало расследование, с 2000 по 2005 годы слесарь одного из предприятий Каменска-Уральского совершил убийство пяти молодых женщин. Одной из жертв на момент преступления было всего 17 лет, а самой старшей – 29 лет.

По материалам дела, преступник знакомился с ними на улицах города, а затем расправлялся в безлюдных местах – все были задушены. Одну из потерпевших Незнамов подкараулил в апреле 2000 года у здания школы. При этом для убийств душитель использовал предметы одежды жертв и имеющийся при нем собачий поводок.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, преступления долгое время оставались нераскрытыми, но работа по ним велась. Однажды сотрудники отдела криминалистики регионального СКР обратили внимание на дело об убийстве несовершеннолетней девушки, по которому имелись доказательства, ранее не исследованные в связи с отсутствием экспертных возможностей на тот момент. Была назначена экспертиза и на одном из вещдоков выявлен ДНК-профиль, не принадлежавший убитой. В дальнейшем удалось установить его принадлежность ранее судимому мужчине.

Его причастность к убийствам была установлена, в том числе, по идентичности почерка преступлений (женщины были задушены предметами их одежды), а также по месту совершения – со всеми расправились в Каменске-Уральском. В итоге мужчина признал свою вину и был заключен под стражу.

Как добавил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, предполагаемый маньяк был задержан 4 февраля 2023 года сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБРа в его городе.

"Взаимодействовать с оперуполномоченными и следователями он стал далеко не сразу. Вначале, как киногерой Фокс из легендарного советского "блокбастера" "Место встречи изменить нельзя", говорил представителям МВД: "Ну, доказывайте!". Он и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за кражу и грабеж", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, непосредственная заслуга в изобличении подозреваемого принадлежит сыщикам УУР Главка Игорю Сологубу, Андрею Похмельнову, Максиму Захарову и их коллеге из полиции Каменска-Уральского Артему Полухину. Также помощь полицейским оказал биоматериал, обнаруженный на бюстгальтере одной из жертв.

"Одна из убитых женщин имела неосторожность в момент нападения сказать о его несостоятельности как мужчины, что и послужило причиной мгновенной расправы. Преступления совершались не с целью ограбления. Орудием убийств были колготки, футболка, пояс от куртки и другие детали женской одежды. Одна из убитых возвращалась в 23 часа домой с дискотеки. Ее путь проходил по территории местной школы, где и было совершено глумление. Еще одна погибшая подверглась нападению под предлогом знакомства", - добавил Валерий Горелых.

Задержанный заключил соглашение о сотрудничестве и рассказал об обстоятельствах преступлений. Красногорский районный суд Каменска-Уральского, путем частичного сложения с наказанием по приговору 2007 года, назначил Михаилу Незнамову 17 лет лишения свободы. Отбывать срок маньяк будет в колонии строгого режима.