28 Октября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Студент РАНХиГС заставил вуз через суд принять его обратно на учебу

Студент РАНХиГС через суд заставил вуз принять его обратно на учебу. Парень доказал, что его отчисление было незаконным, как и отказ предоставить академический отпуск. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Александр поступил в вуз на очное отделение в августе 2020 года, а летом 2022 года обратился к директору учреждения с заявлением о предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам. Замдекана принял заявление, однако время шло, а студент так и не получил ответ от вуза. Вместо него пришло письмо о том, что Александр теперь и вовсе не студент. В этом же письме ему было отказано и от академического отпуска, поскольку тот не сдал некие документы, подтверждающие наличие семейных обстоятельств.

Интересно то, что Александру никто не рассказывал ни о задолженности, ни о каких-то документах, необходимых для "академа", и даже не ознакомили с приказом об отчислении под подпись. Парень решил, что вуз действовал незаконно и обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Иск был направлен в адрес Уральского института управления – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования РАНХиГС. Однако суд отказал Александру в восстановлении на учебу и предоставлению отпуска. Парень не сдался и обжаловал решение в Свердловском областном суде, который уже встал на его сторону.

Суд установил, что Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся РАНХиГС не предусматривает обязательную сдачу каких-либо документов, подтверждающих причину отпуска. Более того, вуз отказал в отпуске (7 июля) уже отчисленному студенту (приказ от 5 июля).

Но и это не все: по закону обучающийся имеет право на две попытки пересдачи экзамена, но Александру этого права не дали, еще и отчислили до окончания сессии. Вуз не смог предоставить суду ни графики пересдачи, ни доказательства ознакомления Александра с приказом об отчислении под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания.

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда и признал приказ об отчислении незаконным. Восстановил Александра М. в статусе студента 2 курса РАНХиГС. Признал незаконным отказ в предоставлении истцу академического отпуска. С вуза в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 600 рублей.

Теги: РАНХиГС, студент, суд, отличсление, академический отпуск


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