Авиакомпания "Ютэйр" судится с армянской фирмой Aquila Technics из-за непоставленных двигателей

Авиакомпания "Ютэйр" судится с армянской фирмой Aquila Technics. Сумма исковых требований составляет почти 176 млн руб. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной спора стало то, что перевозчик оплатил поставку двигателей, однако их не получил. Денежные средства авиакомпании пока также не возвращены.

"Муксун" сообщает, что ранее перевозчик обращался с аналогичным иском в тюменский суд. Авиакомпания в суде в Тюмени потребовала наложить арест на денежные средства армянской фирмы. В своем запросе "Ютэйр" указала сумму в 175 млн российских рублей и 1,5 млн долларов. Судьи решили возвратить иск из-за подсудности.