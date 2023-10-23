Жительницу Екатеринбурга обокрали во время ролевых игр

У жительницы Екатеринбурга выдалось не самое лучшее свидание. Приятное времяпрепровождение с новым знакомым обернулось для девушки ограблением и потерей имущества. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Как оказалось, екатеринбурженка пошла на свидание с новым знакомым из интернета. Немного прогулявшись, пара решила отправиться в квартиру девушки, для общения в более интимной обстановке. Мужчина предложил спутнице ролевые игры, на что та согласилась, однако после связывания последовало не интригующее продолжение, а удар и угрозы. Приказав хозяйке квартиры сидеть тихо, мужчина собрал по дому золото, деньги и, прихватив банковскую карточку, скрылся.

"По данному факту отделом полиции №4 возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж". Полиция просит граждан быть осмотрительными и не допускать малознакомых лиц в свое жилище, а также не доверять им свои банковские карты и другое имущество", - добавили в пресс-группе полиции.