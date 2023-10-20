Губернатор Владимирской области оценил, как в Коврове готовят проект комплексного благоустройства улицы Комсомольской

В ходе рабочей поездки в Ковров Губернатор Владимирской области Александр Авдеев вместе с главой города Еленой Фоминой и председателем горсовета Анатолием Зотовым прошёл от пересечения улиц Комсомольской и Еловой до улицы Строителей, где возводят новую школу.

Дорога от южного въезда в Ковров со стороны Мелехово проходит через новые жилые кварталы, которые нуждаются в современных общественных пространствах: детских площадках, местах для выгула домашних питомцев, а также в удобной транспортной развязке.

«Сложилась неравномерная система благоустройства. Какая-то её часть осталась с советского времени, а какая-то появилась в начале двухтысячных. Сейчас идёт новая застройка, есть уже хорошие примеры комплексного благоустройства, но их должно быть больше. Мы прошли по улицам города и наметили планы на несколько лет вперёд по проектированию бульваров, тротуаров, приведению в порядок парковочных пространств и изменения транспортных узлов, перекрёстков. Это всё – вопросы градостроительной деятельности, улучшения дорожной ситуации. Да, перспектива долгосрочная, на ближайшие 5 – 10 лет, но планы будут реализовываться постепенно, меняя ситуацию к лучшему», – подчеркнул Александр Авдеев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области, проект комплексного благоустройства этой территории должен стать примером для других муниципалитетов, поэтому важно в ближайшей перспективе начать работу по преображению облика Коврова – второго по величине города региона.

Губернатор также проверил, как идут работы на будущей школе на 1100 мест.

Поскольку сейчас строительство в самом разгаре, есть ещё возможность внести коррективы, чтобы не только учебное заведение, но и его территория были максимально удобными для учеников. Александр Авдеев обговорил со строителями возможность создания парковки у школы, чтобы родители могли без проблем привозить детей к началу уроков.

«Глава региона поставил задачу завершить работы в текущем году. В срочном порядке необходимо закончить благоустройство территории вокруг школы, фасадные работы, пустить в здание тепло, чтобы там можно было проводить отделку», – сообщила Елена Фомина.