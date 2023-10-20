20 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Вырос показатель экспорта российской нефти в Китай

С начала года вырос показатель импорта из России в Китай нефти.
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Китай в январе-сентябре импортировал из России почти 80 млн т нефти на $43,5 млрд, приводит РИА Новости данные главного таможенного управления Китая. Рост составил 24,4%.

Напомним, в июне выяснилось, что 1-19 июня поставки российской нефти в Китай, который является одним из ключевых направлений нефтяного экспорта для Москвы, резко снизились. В мае за аналогичный период поставки составляли 0,67 млн т, в июне – 0,26 млн т, то есть речь идет о сокращении более, чем вдвое. Один из нефтетрейдеров указал, что причиной падения спроса стали скидки на иранскую нефть, поэтому независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, так называемые самовары, переключились на нее.

Нефть Самотлорского месторождения(2022)|Фото: Накануне.RU

До этого похожая ситуация произошла с пшеницей из России. По итогам января-апреля этого года КНР импортировала 6 млн т пшеницы, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и здесь примечательны две вещи. Ранее КНР наращивала импорт зерновых накануне начала спецоперации ВС РФ на Украине. Не исключено, что и сейчас Пекин готовится к значительным геополитическим потрясениям. В такой сложной международной обстановке на долю России – стратегического партнера КНР, крупного производителя и экспортера пшеницы, пришлось лишь 30 тыс. т – 0,5% от общего объема китайского импорта этой культуры.

Теги: Россия, Китай, нефть, импорт, экспорт


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