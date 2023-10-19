Роскомнадзор подтвердил утечку данных почти 1 млн клиентов "МТС-банка"

Роскомнадзор официально подтвердил утечку персональных данных около 1 миллиона клиентов "МТС-банка".

Как сообщили "Ведомостям" в пресс-службе надзорного ведомства, проверка завершена. Составлен административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд.

Финансовой организации грозит штраф на сумму от 60 тысяч до 100 тысяч рублей.

В сентябре сообщалось, что преступники обнародовали базу данных 1 млн держателей карт "МТС-банка". В интернет попали персональные данные клиентов, среди которых – ИНН, гражданство, неполные данные банковских карт и сроки их действия. При этом злоумышленники в объявлении утверждают, что в целом получили доступ к данным 21 млн человек.

Как считают эксперты, "слив" мог случиться из-за перевода части работы компании на аутсорсинг. В банке считают вероятной утечку у ритейлера или цифрового сервиса.