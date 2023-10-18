В России может смениться система поступления в ССУЗы

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время встречи с родителями учащихся высказался о будущей трансформации системы поступления в средне-специальные учебные заведения (ССУЗ).

"Модель поступления в колледжи… Специалисты понимают, что конкурс аттестатов не работает. В ближайшие годы модель перехода в 10 класс и поступления в среднее профессиональное образование, скорее всего, изменится. Она не отвечает современным требованиям", - сказал Музаев.

Он привел в пример ситуацию, когда школа и родители ученика договариваются о том, что для того, чтобы не портить статистику учебному заведению, ребенок получает хороший аттестат, но не приходит в 10 класс. Потом об этом обещании забывают.

"Объективностью тут и не пахнет. Модель поступления в ССУЗы претерпит изменения – она себя изжила. Если не в этом году, то в следующем будут серьезные изменения", - сказал Музаев.