В Рособрнадзоре опровергли информацию о реформе перехода в старшую школу и колледжи

Рособрнадзор не собирается никак менять модель поступления в 10-й класс и колледжи, заявили в пресс-службе ведомства.

Высказанную на минувшей неделе идею изменения перехода в старшую школу в Рособрнадзоре назвали "частным мнением" главы ведомства Анзора Музаева, передает ТАСС.

Музаев на встрече с родителями школьников заявил, что сейчас модель перехода из 9-го в 10-й класс и поступление в колледжи не соответствует современным требованиям и в ближайшем будущем будет меняться. "Если не в этом году, то в следующем будут серьезные изменения", - заявил чиновник.

Его слова серьезно обеспокоили родителей школьников.