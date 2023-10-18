"Транснефть – Сибирь" за девять месяцев выполнило диагностику 4,3 тысяч километров нефтепроводов

18 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:ТН-Сибирь

"Транснефть – Сибирь" за девять месяцев выполнило диагностику 4,3 тысяч километров нефтепроводов

"Транснефть – Сибирь" за девять месяцев 2023 года провело внутритрубную диагностику 4,3 тыс. км линейной части магистральных нефтепроводов (МН), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Цель – контроль их технического состояния.

Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами разработки "Транснефть" – ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы. Всего в 2023 году предприятие выполнит обследование методом внутритрубной диагностики 78 участков трубопроводов общей протяженностью 4,9 тыс. км. Также будет проведена оценка технического состояния 38 участков линейной части протяженностью 1,6 тыс. км.

Проведена полная диагностика технологических трубопроводов НПС, перемычек и обвязок камер пуска-приема средств диагностики общей протяженностью 3 км. Всего в 2023 году планируется провести полную диагностику 3,2 км технологических трубопроводов.

ТН-Сибирь, рабочий(2023)|Фото: ТН-Сибирь

Кроме того, с января по сентябрь выполнено обследование 130 подводных переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода общей протяженностью 352,5 км.

На нефтеперекачивающих станциях с начала года проведено частичное техническое диагностирование 18 резервуаров, полное техническое диагностирование 4 резервуаров. Помимо этого, выполнен контроль технического состояния 10 резервуаров для нефти и одного резервуара для нефтепродуктов. Емкости обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет поддерживать надежность работы инфраструктуры, обеспечивать промышленную и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов.

Теги: Транснефть – Сибирь, диагностика, нефтепроводы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети