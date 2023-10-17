Власти Югры определились с кандидатурой будущего главы Мегиона

Власти Югры определились с кандидатурой на пост главы Мегиона. Должность стала вакантной после смерти прежнего главы Олега Дейнеки.

На эту должность депутатам местной думы будет рекомендован действующий замглавы города Алексей Петриченко. Как сообщает "Муксун" со ссылкой на свой источник, в качестве преемника рассматривали также и.о. главы Мегиона Игоря Алчинова. Однако по оценке эффективности работы, выбор пал на Петриченко.

По данным издания, он работает эффективно не только в своем городе, но и в подшефной Макеевке.

Тем не менее, власти ХМАО воспринимают Алчинова, как системного игрока и человека команды, поэтому он остается на кадровой скамейке. Алчинов рассматривается на другие территории округа, в том числе в качестве главы.

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива. 29 июня стало известно о смерти градоначальника. После кончины мэра выяснилось, что доставить его тело в Мегион проблематично из-за протестов в Тель-Авиве - из-за них переносили на более позднее время авиарейсы в Москву.

Похороны состоялись 6 июля.