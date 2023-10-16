В США предрекли потерю Украиной доступа к Черному морю

Бывший американский дипломат Час Фриман полагает, что Украина может лишиться доступа к Черному мою после контрнаступления российских военных.

Кроме того, Украина уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге, приводит РИА Новости мнение Фримана.

Напомним, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер полагает, что президент Украины Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, начав гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Правительство Зеленского еще до начала спецоперации начало "культурный геноцид" всего русского.

Ранее Рихтер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил о том, что западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского после его провалов. Информация об этом появилась на фоне того, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины. О возможности такого развития событий сообщил тот же Рихтер.

Отметим, такое заявление Рихтера – не первое из подобных по теме смещения Зеленского или поражения Украины в конфликте. Например, в конце июля 2023 г. Рихтер заявлял, что Украине придется согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была, либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации.