Wildberries приняла решение отменить комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard

Wildberries приняла решение отменить комиссию в случае прямой оплаты товаров картами Visa и Mastercard. Также клиентам будут возвращены дополнительно удержанные денежные средства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе маркетплейса.

Решение было принято по итогам совещания с участием представителя Wildberries, Генпрокуратуры, Банка России и Роспотребнадзора. Также стороны обсудили систему работы с некачественными товарами. Плата за возврат таких товаров не взимается, в случае отказа от товара надлежащего качества компания возвращает покупателю стоимость товара за исключением расходов на его обратную логистику.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит законность решения маркетплейса о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров.

Wildberries с 9 октября ввел комиссию в 3% от стоимости покупки. Ее придется заплатить в случае оплаты заказа картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Это подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов интернет-магазина Дмитрий Колесников. По его словам, это обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по таким картам.