13 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Shot: Wildberries начал возвращать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Маркетплейс Wildberries начал возвращать комиссию, которая была введена при оплате с карт платежных систем Visa и Mastercard, сообщает Shot.

На скриншоте, который приложил Telegram-канал в качестве доказательства, видно, как одному из пользователей вернули на карту 57 рублей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит законность решения маркетплейса о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров.

Wildberries с 9 октября ввел комиссию в 3% от стоимости покупки. Ее придется заплатить в случае оплаты заказа картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Это подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов интернет-магазина Дмитрий Колесников. По его словам, это обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по таким картам.

Теги: Wildberries, комиссия, Visa, Mastercard


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