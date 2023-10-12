Wildberries стал брать комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

Маркетплейс Wildberries с 9 октября ввел комиссию в 3% от стоимости покупки.

Ее придется заплатить в случае оплаты заказа картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Это подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов интернет-магазина Дмитрий Колесников. Речь идет о вознаграждении банка, осуществляющего обработку платежа.

По его словам, это обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по таким картам. В настоящее время у маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России.

При оформлении заказа покупатели могут выбрать альтернативные способы платежа, не подразумевающие такое вознаграждение, например карты "Мир", Систему быстрых платежей, SberPay, сообщают "Ведомости".

В апреле суд признал незаконной практику Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара.