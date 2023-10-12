Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries

Генпрокуратура РФ проверит законность решения маркетплейса Wildberries о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку санкционировал генпрокурор Игорь Краснов.

Отмечается, что особое внимание будет обращено "на недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов".

Напомним, Wildberries с 9 октября ввел комиссию в 3% от стоимости покупки. Ее придется заплатить в случае оплаты заказа картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Это подтвердил директор по развитию финансовых и платежных сервисов интернет-магазина Дмитрий Колесников. По его словам, это обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по таким картам. В настоящее время у маркетплейса нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России.

В апреле суд признал незаконной практику Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара.