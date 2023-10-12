12 Октября 2023
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Фото: instagram.com/demkin_an

В Перми пройдут публичные слушания по жилой застройке бывшего оборонного завода

В Перми продолжается процесс смены зонирования под жилую застройку участка бывшего оборонного завода "Арсенал 39", несмотря на судебное решение об изъятии этой площадки.

Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на постановление администрации города, с 16 по 18 октября в Перми пройдут публичные слушания по этому вопросу.

На слушаниях обсудят дополнение перечня территориальных зон Правил землепользования и застройки новой зоной смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ. Участники слушаний обсудят также дополнение градрегламента этой зоны. Помимо этого, зону Ц-СМ предлагается установить на четырех участках суммарной площадью 4,95 га — это территория бывшего завода "Арсенал 39" (два участка в 4,05 га) и две площадки в 8,9 тыс. кв. м возле зданий по ул. Чернышевского, 21а и 41б.

Территория бывшего оборонного завода "Арсенал 39" арендована соучредителем структур "Развитие" Александром Равцовым, а соседние площадки на ул. Чернышевского принадлежат компании девелопера "Мегаполис" — ООО СЗ "Петрокоминвест".

О планах застроить их жильем стало известно недавно. В апреле 2023 года на заседании комиссии по землепользованию и застройке рассматривалось заявление СГ "Развитие" и "Мегаполиса" об установлении зоны комплексного развития территории (КРТ) на перечисленных территориях. После этого Генпрокуратура стала добиваться изъятия 15 объектов недвижимости и земельного участка, ранее входивших в состав комплекса оборонного АО "39 Арсенал". Их в 2021 году приобрел пермский девелопер Александр Равцов.

В сентябре суд удовлетворил эти требования надзорного органа.

Теги: публичные слушания, Арсенал 39, жилая застройка, смена зонирования


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