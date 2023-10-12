При падении беспилотника на жилой дом под Белгородом погибли три человека

Три человека погибли при падении обломков беспилотника на дом под Белгородом, среди них – маленький ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Гладкова, ночью ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, при падении обломков загорелся частный жилой дом. Кроме того, повреждено несколько жилых домов и автомобилей.

На прошлой неделе система ПВО сбила над Белгородом и областью шесть беспилотных летательных аппаратов Украины. Никто не пострадал.