Голкипер "Урала" Помазун может дебютировать за сборную России в матче с Кенией

Голкипер екатеринбургского "Урала" Илья Помазун может дебютировать за сборную России в одном из ближайших матчей. Об этом заявил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Напомним, сейчас сборная России готовится к товарищеским играм против Камеруна и Кении. На октябрьский сбор команды вызваны три голкипера – Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив") и Илья Помазун ("Урал").

Накануне Кафанова спросили, удастся ли в этот раз Помазуну дебютировать за сборную России.

"Два матча на три не делятся, но мы хотим дать игровое время всем троим вратарям. Кто-то сыграет матч целиком. Планируем, если позволит количество замен, чтобы два вратаря сыграли по тайму в матче с Кенией", - приводит слова тренера официальный сайт Российского футбольного союза.

Матч Россия – Камерун состоится завтра, 12 октября. А с Кенией команда Валерия Карпина встретится 16 октября.

Стоит отметить, что Илья Помазун вызывался и на сентябрьский сбор национальной команды. Однако тогда голкипер "Урала" так и не сыграл в матче с Катаром, зато на поле ненадолго вышел форвард екатеринбуржцев Александр Юшин.