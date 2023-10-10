"Пушкинская карта". Что и за сколько собираются построить в ледовом городке Екатеринбурга?

10 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: сайт госзакупок / zakupki.gov.ru

"Пушкинская карта". Что и за сколько собираются построить в ледовом городке Екатеринбурга?

В Екатеринбурге определились с проектом ледового городка на центральной площади города. Администрация уже начала искать подрядчика.

Темой городка в этом году станет "Пушкинская карта", которая объединит в себе сразу два смысла: 225-летие Александра Сергеевича Пушкина и "доступность культуры для современной молодежи". Об этом сказано в документации на сайте госзакупок, где объявлен аукцион. Стоимость всех работ оценивается в 24 млн 250 тыс. рублей.

Жителей и гостей Екатеринбурга встретят персонажи и символы сказок великого писателя: 33 богатыря, Дворец с белочкой, Царевна Лебедь, Остров Буян, Золотая рыбка, Бочка Гвидона и комплекс горок "Ладья".

Проект ледового городка 2023-2024 в Екатеринбурге(2023)|Фото: сайт госзакупок / zakupki.gov.ru

Проект ледового городка 2023-2024 в Екатеринбурге(2023)|Фото: сайт госзакупок / zakupki.gov.ru

Проект ледового городка 2023-2024 в Екатеринбурге(2023)|Фото: сайт госзакупок / zakupki.gov.ru

Про символ нового года тоже не забыли - им будет дракон, которого вырежут изо льда. Конечно же, в дизайне прослеживаются именно славянские мотивы.

Проект ледового городка 2023-2024 в Екатеринбурге(2023)|Фото: сайт госзакупок / zakupki.gov.ru

Елка в этом году тоже будет искусственной. Ее высота составит 30 м.

Проект ледового городка 2023-2024 в Екатеринбурге(2023)|Фото: сайт госзакупок / zakupki.gov.ru

Окончание подачи заявок - 25 октября. Начало строительных работ запланировано на 12 ноября.

Теги: Пушкинская карта, ледовый городок, Екатеринбург, подрядчик


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети