"Пушкинская карта". Что и за сколько собираются построить в ледовом городке Екатеринбурга?

В Екатеринбурге определились с проектом ледового городка на центральной площади города. Администрация уже начала искать подрядчика.

Темой городка в этом году станет "Пушкинская карта", которая объединит в себе сразу два смысла: 225-летие Александра Сергеевича Пушкина и "доступность культуры для современной молодежи". Об этом сказано в документации на сайте госзакупок, где объявлен аукцион. Стоимость всех работ оценивается в 24 млн 250 тыс. рублей.

Жителей и гостей Екатеринбурга встретят персонажи и символы сказок великого писателя: 33 богатыря, Дворец с белочкой, Царевна Лебедь, Остров Буян, Золотая рыбка, Бочка Гвидона и комплекс горок "Ладья".

Про символ нового года тоже не забыли - им будет дракон, которого вырежут изо льда. Конечно же, в дизайне прослеживаются именно славянские мотивы.

Елка в этом году тоже будет искусственной. Ее высота составит 30 м.

Окончание подачи заявок - 25 октября. Начало строительных работ запланировано на 12 ноября.