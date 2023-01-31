Полиция Парижа применила слезоточивый газ на митинге против повышения пенсионного возраста

Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против пенсионной реформы в Париже. О пострадавших пока не сообщается.

Во вторник французы предприняли новую попытку оказать давление на Эммануэля Макрона и его правительство, решившее поднять пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Сотни тысяч людей вышли на улицы, нарушив работу транспорта и госучреждений.

По данным французских профсоюзов, во вторник во второй половине дня только в Париже на протестную акцию вышло более полмиллиона человек, что больше 400-тысячной акции 19 января.

Источник France 24 в полиции сообщил, что власти готовятся к выходу на улицы до 1,2 млн человек по всей стране.

Президент страны при этом не собирается уступать. Накануне в очередном выступлении он заявил, что повышение пенсионного возраста необходимо.