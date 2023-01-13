Клишас счел возможной реализацию идеи о конфискации имущества за оскорбление ВС РФ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает возможной реализацию идеи конфисковывать имущество у граждан России за оскорбление ВС РФ. Об этом сенатор заявил ТАСС, комментируя соответствующее предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По словам Клишаса, необходимо прописать формулировки состава уголовного преступления и внести поправки в Уголовный кодекс.

Напомним, Володин ранее анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба.