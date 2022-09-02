02 Сентября 2022
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Политика В России
Отечественный смартфон &quot;Ростеха&quot; AYYA (2022) | Фото: Ростех

СМИ: Минцифры отказывается от 7 млрд рублей на смартфоны для чиновников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило с инициативой об уменьшении бюджетных ассигнований в текущем году на более чем 7 млрд руб. из-за невозможности купить комплектующие для перевода чиновников на смартфоны с отечественной операционной системой и разработанными для нее программами.

Как сказано в перечне предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, отсутствует возможность "приобретения оборудования и комплектующих средств в связи со сложившейся геополитической и экономической ситуацией", сообщает ТАСС.

В мае текущего года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что эксперты занимаются усовершенствованием мобильной операционной системы "Аврора" от дочернего предприятия ПАО "Ростелеком" - "Открытая мобильная платформа".

Сегодня на "Авроре" работает около 450-500 тыс. мобильных устройств. Большая часть из них - планшеты, которые использовались для Всероссийской переписи населения (260 тыс.).

Напомним, созданный "Ростехом" российский смартфон AYYA не стал популярным у россиян даже после резкого сокращения поставок иностранных брендов: за первый квартал было продано менее 400 гаджетов.

Теги: Минцифры, смартфон, чиновники



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