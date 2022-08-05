Жительнице Углегорска, которая бросила в мэра ботинок, в течение суток выделили квартиру

Семье жительнице Углегорска, которая бросила в мэра города заплесневелый ботинок, выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру.

"Администрация Углегорского района в течение суток предоставила жилье жительнице райцентра после жалобы губернатору", - сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Также отмечается, что во время сегодняшней встречи с губернатором Валерием Лимаренко в Шахтерске за помощью к нему обратились несколько жителей аварийного дома с жалобами на то, что районные власти уже долгое время не могут решить вопрос с их расселением.

Лимаренко обратился к прокурору Сахалинской области с предложением провести проверку действий администрации Углегорского городского округа.

Напомним, жительница города Людмила Аникеева принесла на встречу с мэром Дмитрием Цукановым и губернатором Валерием Лимаренко ботинок, который покрылся плесенью в ее отсыревшей аварийной квартире. Когда чиновники начали перекладывать дело на прокурора, обещая разобраться, Аникеева на эмоциях швырнула ботинок в мэра. Ее забрала полиция.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал мэрию Углегорска после инцидента. Он поручил аппарату полпреда разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья в Углегорске, а мэру посоветовал уволиться, если он не справляется.