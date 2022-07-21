СМИ: российские больницы могут остаться без ремонта медоборудования

В России может возникнуть вторичный дефицит медтехники, поставщики которой не могут вывезти запчасти на ремонт или для замены в дальнее зарубежье.

Как сообщили в профильной ассоциации производителей IMEDA, трудности возникли из-за постановления правительства №311 от 9 марта 2022 года, согласно которому, для вывоза широкого спектра аппаратуры необходимо разрешение Минпромторга.

Как считает ассоциация, в результате в ближайшее время без необходимого сервиса в стране останутся несколько тысяч единиц медицинских аппаратов, запасных частей и принадлежностей к ним.

IMEDA считает, что правительству необходимо ослабить временный запрет на вывоз из РФ некоторых товаров, включая медтехнику, иначе российские больницы и клиники столкнутся с ее дефицитом. Об этом говорится в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает "Коммерсант".