Отсутствие иностранных комплектующих не повлияет на замену лифтов на Урале, считает министр

Несмотря на то, что из-за санкций российские лифты остались без иностранных комплектующих, на программе по замене лифтов в Свердловской области это никак не отразится. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

"Все лифты, которые заменяются в Свердловской области при капитальном ремонте - отечественного производства. Да, часть из них это "отисы", но они производились на питерском заводе. В этом году "Отис" временно вышел из поставки лифтов на территорию РФ и Белоруссии, но мы никакой проблемы не увидели. У нас и Щербинка, и Нижний Новгород, и Могилев, Евролифтмаш и ряд других производителей спокойно взяли эти объемы на себя, и угрозы того, что программа будет сорвана или не выполнена в этом или в следующем году, нет", - заявил Николай Смирнов.

Напомним, что по словам гендиректора ООО "МЭП Рульлифт" Константина Чучаева, российские лифты на 30% состоят из иностранных комплектующих. Однако, по словам министра ЖКХ региона, и здесь свердловчанам переживать не придется.

"Лебедка, действительно, была итальянская, ряд комплектующих тоже были производства Германии и Дании, но нужно отметить, что дистрибьюторы этих компаний продолжают работу на территории Российской Федерации, и поставка этих комплектующих все еще осуществляется", — отметил Смирнов.

Он также добавил, что российские заводы уже перешли и обкатывают производство аналогичного иностранному оборудования или используют комплектующие дружественных к РФ стран. Так, заводы в Щербинке и Могилеве просто заменили лебедку на турецкую и китайскую, которая близка по свойствам итальянской.