01 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
река Миасс, набережная в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске из реки Миасс достали труп мужчины

В Челябинске из реки Миасс достали тело мужчины. По факту обнаружения останков человека проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело обнаружили сегодня утром недалеко от плотины в Центральном районе города. Из реки тело извлекли спасатели. По их словам, судя по состоянию останков, смерть наступила несколько лет назад. В настоящий момент устанавливается личность погибшего.

Назначена судебно-медицинское исследование найденных останков.

Теги: труп, река, Миасс, проверка,



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