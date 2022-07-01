В Челябинске из реки Миасс достали труп мужчины

В Челябинске из реки Миасс достали тело мужчины. По факту обнаружения останков человека проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело обнаружили сегодня утром недалеко от плотины в Центральном районе города. Из реки тело извлекли спасатели. По их словам, судя по состоянию останков, смерть наступила несколько лет назад. В настоящий момент устанавливается личность погибшего.

Назначена судебно-медицинское исследование найденных останков.