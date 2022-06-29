"Еще пять лет и мы достигнем цели". Глава Екатеринбурга оценил перспективы развития загородных детских лагерей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил два загородных лагеря около поселка Верхняя Сысерть и обговорил перспективы развития учреждений. По его словам, обустройство каждого еще потребует достаточного вложения времени и средств, однако уже в течение пяти лет Екатеринбург сможет смело говорить о наличии полноценных загородных лагерей.

"Мы считаем, что полноценный загородный лагерь это лагерь, который имеет абсолютно все элементы. Это и комфортные теплые корпуса для проживания, корпуса для проживания персонала, это медицинский блок, хорошая столовая, это отремонтированная сеть, газ, хорошая котельная и спортивное и культурное ядро. Вот тогда мы будем считать, что загородный лагерь нормально несет свою функцию", - заявил Орлов



Первым, куда приехал градоначальник, стал детский лагерь имени Титова, где на данный момент отдыхают 144 ребенка. Пока лагерь работает только летом, однако уже в ближайшие годы готовится к открытию круглогодичных смен.

"Самый важный вопрос, который предстоит решить - это замена сетей, чем мы сейчас в принципе и занимаемся. Пока используем еще один старый корпус. Старые корпуса - они 62-го года постройки, и понятно, что их надо уже из эксплуатации выводить", - рассказал градоначальник.

Помимо строительства двух новых корпусов и общежития для сотрудников, в лагере также стоит вопрос о замене котельной. Сейчас дети, даже в летнее время, обеспечены отапливаемыми помещениями и горячей водой, однако с нынешними возможностями объекта, осуществлять те же функции круглый год будет проблематично.

В этом году детская база отдыха готова принять 9 смен по 140 школьников от 6,5 до 17 лет. Недельные смены в учреждении уже прошли и сейчас идет вторая смена в 14 дней. Следующие предполагают три недели отдыха, куда после экзаменов уже отправятся и подростки до 17 лет. Впервые в этом году дети приехали сюда 28 мая, закрытие смены запланировано на 3 сентября.

Вторым местом посещения главы Екатеринбурга стал детский оздоровительный лагерь "Уральские самоцветы", где сейчас также отдыхают школьники от 6,5 лет. Мэру продемонстрировали мастерские, зал хореографии, кинозал и другие площадки для культурного и спортивного досуга детей. В числе последних как раз бассейн, строительство которого планируется завершить до конца года. Стоимость контракта уже составляет около 59 млн рублей, однако сумма может и увеличиться с учетом дополнительной модернизации котельной и развития спортивных объектов.

"Мы наконец приступили к ремонту бассейна. Демонтаж всего того, что нужно заменить, уже произведен. К концу года и для детей, и для жителей Сысертского района, этот объект мы запустим. Мы пока не используем лагерь в круглогодичном режиме, хотя запуск нового корпуса, который мы как раз ввели в эксплуатацию в этом году, позволяет полноценно организовать осеннюю смену. В лагерь вложено уже порядка 270 млн рублей и надо примерно еще 200 млн вложить, чтобы довести до того уровня, до которого хотелось бы. Здесь необходимо сформировать полноценное спортивное ядро. Будем просить деньги у губернатора", - заявил Орлов.

По его словам, в планах в ближайшие пять лет перевести оба лагеря в круглогодичный режим работы. Это особенно важно в постковидное и санкционное время, когда детям необходимо оздоравливаться круглый год, а у многих семей возникают трудности с зарубежными отпусками. Алексей Орлов отметил, что в Сысертском районе прекрасные места, водоемы и свежий воздух, отчего свердловские дети имеют возможность комфортно проводить время, при этом находясь под наблюдением опытных специалистов. Да и беспокоиться о недостатке мест в загородных лагерях также не приходится - в этом глава Екатеринбурга уверен.

"Екатеринбург один из немногих муниципалитетов вообще в РФ, который имеет такое количество загородных лагерей. Мы же еще говорим, что у нас летним отдыхом организованы дети, которые отдыхают на пришкольных площадках. Поэтому о 10% (свердловских детей, имеющих возможность посетить детский лагерь) здесь говорить не приходится: это примерно 70% детей, если на больше. Из наших примерно 180 тыс. примерно 120-130 тыс. детей будут охвачены организованным летним отдыхом, в том числе и загородным. Наша задача, если мы переведем на круглогодичный режим, то можно сказать практически о 100% охвата", - заявил градоначальник.

Ранее руководитель отдела допобразования и летнего отдыха минобразования Свердловской области Михаил Карсканов сообщал, что за весь 2022 год в организации отдыха и оздоровления планируется направить 440 тыс. 954 ребенка, что составляет 80% от общей численности детей школьного возраста. При этом только 72 тыс. детей смогут отдохнуть в загородных лагерях, что составляет порядка 13%.