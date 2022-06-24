24 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Александр Макаров (2022) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Житель Тавды спас двух женщин из горящего дома

Житель Тавды Александр Макаров героически спас двух пенсионерок из горящего многоквартирного дома. О герое, которого удалось разыскать только через несколько суток после происшествия, Накануне.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Александр Макаров(2022)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар произошел 21 июня на третьем этаже пятиэтажного дома. В одной из квартир, где проживала престарелая женщина, замкнуло холодильник, что и привело к возгоранию. Не сумев выбраться из помещения самостоятельно из-за токсичного дыма, женщина вышла на балкон, где ее и заметил Александр.

Мужчина, проживающий в соседнем подъезде, возвращался домой из магазина и, не раздумывая, бросился на помощь. Попросив в квартире на первом этаже мокрое полотенце, он подобрался к квартире пострадавшей, попутно стуча во все двери и предупреждая о пожаре. Обнаружив хозяйку квартиры, он эвакуировал ее на свежий воздух, однако из-за того, что не получил вразумительный ответ о нахождении еще кого-либо в помещении, ринулся проверить квартиру еще раз. Никого не обнаружив, Макаров поднялся на верхние этажи и помог с эвакуацией пенсионерки с четвертого этажа, которая не могла самостоятельно покинуть дом.

Пожар в многоквартирном доме в Тавде(2022)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В момент, когда к дому подъехали пожарные, Александр скромно отошел в сторону, чтобы не мешать спасателям и отправился домой. Узнали о герое в МЧС только при проведении дознания по факту пожара.

"При общении с дознавателями Александр стеснялся, подробности своего героического поступка рассказывал неохотно, считает, что так на его месте поступил бы каждый. В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о поощрении неравнодушного гражданина", - рассказали в пресс-службе.

Теги: Тавда, пожар, спасение, пенсионерка, Александр Макаров



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