21 Июня 2022
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Политика
Андрей Турчак, Илья Медведев (2022) | Фото: er.ru

Сыну Медведева вручили партбилет "Единой России"

Сыну Дмитрия Медведева Илье вручили партбилет "Единой России". Секретарь генсовета партии Андрей Турчак при этом сказал, что "ЕР" постоянно обновляется и в её ряды вступают все больше молодых, неравнодушных людей, которым небезразлично, как будет развиваться страна.

Сам Илья Медведев отметил, что планирует принять участие в развитии ряда направлений работы "Единой России" - он будет заниматься проектами в сфере детского и любительского спорта, поддержкой предпринимательства, налаживанием импотозамещения и "цифровой трансформацией государства, партии и бизнеса".

Про сына экс-президента известно, что он с детства хотел стать дипломатом, поэтому поступил в МГИМО, но в последний момент сделал выбор в пользу профессии юриста. За время учебы сын Медведева проходил практику в юридических фирмах и ему понравилась работа корпоративного адвоката. СМИ писали при этом, что наследник экс-президента РФ не хочет связывать будущую деятельность с государственными структурами - его привлекает сфера современных технологий.

Недавно появилась неподтвержденная информация о том, что Илью Медведева якобы выслали из США. После этого бывший президент написал пост ненависти и обещал сделать всё, что враги России "исчезли". Впрочем, сам сын экс-главы государства в свое время говорил, что собирается работать в России, поэтому ему нет смысла получать образование за границей.

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