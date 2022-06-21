Командующий Черноморским флотом впервые после гибели крейсера "Москва" появился на публике

Церемония вручения дипломов, погон и кортиков состоялась в Севастополе в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ), где в 2022 г. выпустили 199 лейтенантов и 32 мичмана. Это торжество стало первым публичным мероприятием, на котором появился после гибели крейсера "Москва" командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

"По случаю выпуска в училище прошло общее построение личного состава, состоялся торжественный внос Государственного флага России и Боевого знамени училища. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич, ветераны Черноморского флота, руководство Севастополя поздравили выпускников с успешным окончанием обучения, вручили дипломы, погоны и кортики 199 лейтенантам и 32 мичманам", - цитирует ТАСС заявление отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Крейсер "Москва", флагман Черноморского флота, затонул в апреле. При буксировке крейсер потерял остойчивость и затонул. Ведомство объяснило это повреждениями корпуса и штормом. Экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота. Ранее стало известно о пожаре с детонацией боеприпасов на корабле.

Крейсер был построен в середине 70-х на судостроительном заводе в Николаеве (УССР) и в начале 80-х введен в эксплуатацию, первоначально носил название "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. "Москва" являлся гвардейским крейсером, входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Был предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивал боевую устойчивость корабельных противолодочных групп, противовоздушную оборону удаленных соединений, огневую поддержку десанта.