21 Июня 2022
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Армия и ВПК Крым
черноморский флот гвардейский ракетный крейсер москва (2012) | Фото: Накануне.ru

Командующий Черноморским флотом впервые после гибели крейсера "Москва" появился на публике

Церемония вручения дипломов, погон и кортиков состоялась в Севастополе в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени адмирала Нахимова (ЧВВМУ), где в 2022 г. выпустили 199 лейтенантов и 32 мичмана. Это торжество стало первым публичным мероприятием, на котором появился после гибели крейсера "Москва" командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

"По случаю выпуска в училище прошло общее построение личного состава, состоялся торжественный внос Государственного флага России и Боевого знамени училища. Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич, ветераны Черноморского флота, руководство Севастополя поздравили выпускников с успешным окончанием обучения, вручили дипломы, погоны и кортики 199 лейтенантам и 32 мичманам", - цитирует ТАСС заявление отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Крейсер "Москва", флагман Черноморского флота, затонул в апреле. При буксировке крейсер потерял остойчивость и затонул. Ведомство объяснило это повреждениями корпуса и штормом. Экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота. Ранее стало известно о пожаре с детонацией боеприпасов на корабле.

Крейсер был построен в середине 70-х на судостроительном заводе в Николаеве (УССР) и в начале 80-х введен в эксплуатацию, первоначально носил название "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. "Москва" являлся гвардейским крейсером, входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Был предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивал боевую устойчивость корабельных противолодочных групп, противовоздушную оборону удаленных соединений, огневую поддержку десанта.

Теги: Игорь Осипов, Черноморский флот, училище



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