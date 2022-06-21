Задача по ипотеке на этот год – не снизить выдачу кредитов ниже 2021 года – Хуснуллин

Задача по выдаче ипотеки на этот год – не снизить уровень по сравнению с прошлым годом, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума Госсовета. Он отметил, что в прошлом году средний первоначальный взнос по ипотеке составлял около 28% - это значит, что граждане, как правило, улучшали уже имеющиеся жилищные условия, продавали квартиры, чтобы переехать в больший метраж.

Также Хуснуллин называл непростой ситуацию в этом году с вводом жилья. При этом он отметил, что на 1 июня ввод жилых метров идет с опережением предыдущего года. "Надеемся в этом году выполнить все показатели", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что в прошлом году строительство и смежные с ним отрасли принесли в общий федеральный ВВП 19%, в отрасли работает 11 млн человек.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предложил продлить действие нацпроекта "Жилье и городская среда" нужно продлить до 2030 года. Также президент попросил кабмин вместе с Центробанком максимально эффективно и быстро реализовать поручение о снижении льготной ипотеки.

"Регионам надо увеличить строительство жилья для сдачи внаем – не все могут купить жилье, даже в ипотеку. При этом должна быть предусмотрена возможность выкупа арендуемого жилья", - отметил Путин. "По обеспеченности жильем граждан мы, к сожалению, до сих пор отстаем от очень многих стран, в том числе наших соседей", - подчеркнул президент.