Общий износ сетей ЖКХ – более 40%, инвестиции нужно увеличить в разы – Путин

Общий износ сетей ЖКХ в России составляет более 40%, заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета по вопросу строительства и ЖКХ.

"Отсюда неэффективность и потери, которые ложатся, в итоге, на бизнес и граждан. Хозяйство висит на старой, обветшавшей инфраструктуре. Если трубы гнилые – ничего масштабно не изменить. Объем инвестиций в отрасль должен быть увеличен в разы. Нужен план – лет на пять – по планомерному снижению изношенности сетей", - отметил глава государства.