Моор прокомментировал ситуацию с продовольствием в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня во время прямого эфира прокомментировал ситуацию с продовольствием в регионе и заверил, что область способна обеспечить себя всеми необходимыми продуктами питания, передает корреспондент Накануне.RU.

"На сегодняшний день область полностью обеспечивает себя продукцией. А производим мы ее больше всех по всей России, если считать на душу населения. Например, по данным за январь – март текущего года мы на первом месте среди регионов УрФО по производству молока, на втором – по производству мяса. И сейчас, когда весь мир обсуждает возможные проблемы с продовольствием, мы на 100% уверены, что по основным продуктам мы сами себя прокормим", – подчеркнул Александр Моор.

Также во время прямой линии глава региона сообщил, что по итогам первого полугодия товарооборот со странами ближнего зарубежья вырос, с некоторыми странами - в разы. Регион занимает пятое место в национальном рейтинге инвестклимата среди субъектов РФ.

Активно идет строительство школ и детских садов, дорог и жилья, модернизация больниц, создается современная инфраструктура.

"Мы в Тюменской области будем максимально использовать все возможности, чтобы регион стал еще более сильным, крепким и успешным", - подчеркнул губернатор.