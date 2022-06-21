21 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР
Флаги России и Южной Осетии (2022) | Фото: Chris Hondros / Getty Images

Референдум по вождению Южной Осетии в состав России не был согласован с Кремлем – президент республики

Недавно избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев сообщил, что референдум о присоединении республики к Российской Федерации не был согласован с администрацией президента России.

На прошлой неделе югоосетинская делегация приехала в Москву, чтобы провести консультации по вопросу референдума. В их ходе Гаглоев, как он сообщил на пресс-конференции, выяснил, что тема проведения референдума с Москвой не обсуждалась.

Напомним, во время предвыборной президентской кампании конкурент Гаглоева и на тот момент действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пообещал летом провести референдум о вхождении республики в состав РФ и об объединении Южной и Северной Осетии. При этом в Кремле воздерживались от комментариев по этому поводу.

"В ходе нашей встречи в Москве мы услышали, что российская сторона ни с кем этот вопрос (референдума) не обсуждала, - цитирует Гаглоева  ИА "Рес". - Более того, у нас с РФ есть договор, первая статья которого предполагает координирование и согласование всех шагов внешнеполитического вектора".

Гаглоев добавил, что "юридически не проработанная формулировка" вопроса может привести к тому, что референдум не будет иметь юридической силы и станет обманом избирателей.

При этом президент республики заявил, что является сторонником вхождения Южной Осетии в состав России.

"Мы все за то, чтобы Южная Осетия как можно раньше вошла в состав России. С российскими коллегами в Москве были разработаны несколько шагов. В первую очередь, исправить формулировку, обсудить вопрос и в парламенте, и среди общественности, и с коллегами в России, после чего можно будет приступить к консультациям. Это очень важный вопрос для нашего народа и неправильно проводить референдум ради референдума", - заявил Гаглоев.

Теги: референдум, южная осетия, кремль, алан гаглоев, анатолий бибилов



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