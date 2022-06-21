21 Июня 2022
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Экономика Свердловская область
Алексей Орлов (2017) | Фото: Накануне.RU

Орлов: Екатеринбург – лидер среди крупных городов по инвестициям в основной капитал

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о большом притоке инвестиций в город. Об этом мэр рассказал в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами гордумы о своей работе в 2021 году.
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По словам Орлова, с восстановлением рынка труда возобновился рост реальных доходов населения.

"Большой вклад в поддержание роста доходов внесли крупные работодатели города, которые в трудный момент направляли часть прибыли на повышение заработной платы. За 2021 год средний размер начисленной зарплаты работников крупных и средних организаций Екатеринбурга составил 63 тысячи 893 рубля, что на 10,5% больше, чем в 2020 году. Темп роста реальной заработной платы, несмотря на ускорение роста цен, также увеличился и составил 103,7% по отношению к 2020 году", - сообщил мэр.

По его данным, средняя заработная плата по Екатеринбургу за 2021 год превысила уровень зарплаты по Свердловской области на 20,5%, а уровень средней зарплаты по России – на 13%.

Как отметил Алексей Орлов, объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города в 2021 году увеличился на 6,4% и составил 170,5 млрд рублей. По его словам, в рамках крупных мероприятий, которые проходят в городе, например, международной выставки "Иннопром", обеспечиваются условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса. Так, в 2021 году в рамках "Иннопрома" было заключено 12 соглашений о сотрудничестве, в том числе с "Альфа-банком", банком ВТБ, финансовой корпорацией "Открытие", "Сбербанком", Агентством по привлечению инвестиций и другие.

дума, документ, депутат, роспись, бюджет, законопроект, закон, ручка(2018)|Фото: Накануне.RU

Мэр подчеркнул, что Екатеринбург продолжает удерживать лидирующие позиции среди городов-миллионников по ряду показателей. По его словам, по показателям розничного товарооборота и заработной платы столица Урала традиционно занимает первое место среди крупных городов, а по зарплате Екатеринбург уступил только Красноярску, поскольку там применяется районный коэффициент.

"Динамика объема инвестиций в основной капитал демонстрирует привлекательность городов-миллионников для инвесторов. По объему таких инвестиций в 2021 году Екатеринбург занял первое место среди крупных городов. По вводу жилья наш город также находится среди лидеров – в 2021 году наш город уступил только Краснодару", - отметил Орлов.

Как сообщало Накануне.RU, также в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами глава Екатеринбурга рассказал о том, какое будущее ждет объекты Универсиады и как планируется использовать Площадь 1905 года в летний и зимний периоды.

Теги: Орлов, инвестиции, лидер, Екатеринбург



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