21 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Пешеходный переход (2010) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области на пешеходном переходе сбили ребенка

В Миассе на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку. Ребенок с травмами госпитализирован в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, ДТП произошло днем 20 июня на улице Готвальда. Водитель Лады Гранта совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Напомним, 20 июня на трассе в Челябинской области автобус с туристами столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали девять человек, из них один ребенок госпитализирован в больницу. По предварительным данным, водитель автобуса в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди грузовым автомобилем Мерседес-Бенц с прицепом. Автобус возвращался в Челябинск из Казани.

Теги: ребенок, ДТП, пешеход,



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