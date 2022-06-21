21 Июня 2022
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Экономика Москва
Игорь Сечин (2019) | Фото: Накануне.RU

"Роснефть" предложила Правительству установить налоговые льготы для многопрофильных компаний, у которых есть IT-бизнес

"Роснефть" предлагает установить налоговые льготы для многопрофильных компаний, у которых есть IT-бизнес, в том числе для некоторых своих дочерних структур. Эксперты разошлись в оценках целесообразности расширения сферы применения льгот.

В мае глава "Роснефти" Игоря Сечина отправил премьеру Михаилу Мишустину письмо, в котором предлагал ввести налоговые льготы для IT-бизнеса, пишет "Ъ". В документе предлагается распространить льготную ставку налога на прибыль на многопрофильные организации, которые ведут IT-деятельность, а также снизить для них ставки страховых взносов.

Линейка наукоемкого ПО компании состоит из 24 программных продуктов, 16 из которых внедрены, а остальные находятся в стадии разработки и опытной эксплуатации, пишет Игорь Сечин. Такое ПО разрабатывает и внедряет "РН-БашНИПИнефть". Сечин пишет, что ногопрофильные организации не могут применять льготы для IT-сектора из-за требования по доле выручки. Поэтому он предлагает дать таким компаниям льготы в части доходов от IT-деятельности (компания должна будет вести раздельный учёт доходов и расходов). Мнения экспертов в отношении идей Игоря Сечина разошлись.

Напомним, сейчас компании, у которых доля выручки от IT-бизнеса составляет не менее 90%, а ПО аккредитовано Минцифры, могут претендовать на льготы по налогу на прибыль и снижение страховых взносов.

Теги: Игорь Сечин, IT-компании, налог, льгота



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